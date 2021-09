Germania: sondaggio, SpD in testa al 25 per cento, Cdu-Csu a minimo storico 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è la prima formazione in Germania, con il 25 per cento delle preferenze, in aumento di due punti dal 31 agosto scorso. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Forsa per l'emittente televisiva “N-tv” Gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione retrocede dal 21 al 19 per cento, minimo storico dalla fondazione della Repubblica federale tedesca nel 1949. I Verdi scivolano dal 18 al 17 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) guadagna un punto e raggiunge il 13 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) è ferma all'11 per cento. La Sinistra è stabile al 6 per cento. Gli altri partiti rimangono complessivamente invariati al 9 per cento. (Geb)