Roma 2021: Meloni, avversari nervosi, Michetti capace, lo faremo conoscere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo molto nervosismo degli avversari verso Enrico Michetti, sanno che abbiamo messo in campo un candidato di livello. Avremmo potuto puntare su una persona conosciuta. È difficile prendere una persona conosciuta e farla diventare capace. Noi abbiamo preso una persona capace e la faremo conoscere". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione della lista del suo partito a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti.(Rer)