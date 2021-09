Imprese: Francia, Veolia lancia operazione azionariato per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veolia ha annunciato il lancio di una operazione di azionariato che riguarda il 2 per cento del capitale per più di 11,5 milioni di azioni proposte a circa 147 mila dipendenti. In un comunicato si spiega che l'obiettivo del progetto è quello di associare i lavoratori "allo sviluppo e alla performance di Veolia". L'operazione si inserisce "nella politica di sviluppo dell'azionariato dipendente", afferma Veolia. Il prezzo sarà "uguale alla media dei corsi di chiusura dell'azione Veolia Environnement su Euronext Parigi" negli ultimi venti giorni.(Frp)