- Sulle misure per il contenimento della pandemia "in base quante nostre proposte verranno accolte ci comporteremo di conseguenza", ma "non è mai stata in discussione la fiducia in Draghi o nel governo". Lo ha detto ai giornalisti a Roma il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)