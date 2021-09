Milano: Sala, su monopattini serve regolamentazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spero che il governo arrivi a una regolamentazione unica sui monopattini per tutto il Paese, trattandosi di mobilità pubblica. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto per l’arena di Milano Santa Giulia. Sulla proposta di legge per vietare l’utilizzo dei monopattini ai minorenni e introdurre l’obbligo del casco, il sindaco ha affermato che “se in una Regione i minorenni possono utilizzarli e in altre no, o se in una città vige l’obbligo di casco e in altre no, penso si tratti del solito errore all’italiana: spero che il governo delibererà su questo tema”. “Personalmente guardo con attenzione anche al casco, ma se tutti iniziano a dire cosa ne pensano chi deve decidere si trova davanti ai soliti due fronti separati: che decida il governo, e io mi adeguerò”, ha detto. (Rem)