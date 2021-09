Afghanistan: Di Maio, prosegue confronto su presenza diplomatica e atteggiamento verso talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al tema delle evacuazioni, il confronto multilaterale sulla situazione in Afghanistan prosegue su base quotidiana con riunioni a livello politico e tecnico su quattro “fondamentali profili”, tra cui la presenza diplomatica e l’atteggiamento da tenere nei confronti dei talebani. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante l’informativa di oggi in Senato sulla situazione in Afghanistan. In primo luogo, il confronto prosegue “sulla presenza diplomatica a Kabul, dopo la chiusura temporanea della maggior parte delle ambasciate, ora abbiamo deciso di trasferire la nostra ambasciata a Doha come ufficio diplomatico, in linea con quanto stanno facendo altri Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada e in prospettiva Olanda e Spagna”, ha detto Di Maio. “Ho avuto modo di parlare con il mio omologo qatarino, che ha confermato massima collaborazione. Ci sembra un’opzione efficace, perché consente contatti con potenziali interlocutori con i Paesi dell’area e con i nostri partner che hanno già dislocato in Qatar i propri punti di rappresentanza competenti per l’Afghanistan”, ha aggiunto. “Stiamo anche riflettendo sulla creazione di una presenza congiunta in Afghanistan – un nucleo formato da funzionari di più Paesi sotto l’ombrello dell’Unione europea o, eventualmente, delle Nazioni Unite – con funzioni prevalentemente consolari e che serva da punto di contatto immediato. (segue) (Res)