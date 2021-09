Afghanistan: Di Maio, prosegue confronto su presenza diplomatica e atteggiamento verso talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratterebbe di una soluzione innovativa, per la quale sarà necessario un efficace coordinamento preventivo, sia per gli aspetti di sicurezza sia per la necessità di definire un mandato chiaro. Qualunque modalità prescelta dovrà in ogni caso essere inclusiva”, ha sottolineato Di Maio. “Il secondo tema al centro del coordinamento internazionale riguarda l’atteggiamento da mantenere nei confronti dei talebani e, più in generale, della futura dirigenza afgana. L’approccio dell’Italia si inserisce, anzitutto, nel solco di un’impostazione condivisa a livello europeo, ha sottolineato. Le azioni dei talebani saranno misurate rispetto a cinque parametri: il ripudio del terrorismo e la cooperazione nel contrasto al narcotraffico; il rispetto dei diritti umani, in particolare di donne e minoranze, il rispetto dello stato di diritto e della libertà dei media; l’istituzione di un governo inclusivo e rappresentativo; la garanzia di incondizionato e sicuro accesso umanitario per le organizzazioni internazionali, in particolare delle Nazioni Unite; il rispetto dell’impegno assunto ad assicurare libero passaggio a coloro che intendano lasciare il Paese, in linea con la Risoluzione 2593 approvata dal Consiglio di Sicurezza lo scorso 30 agosto. (segue) (Res)