Afghanistan: Di Maio, prosegue confronto su presenza diplomatica e atteggiamento verso talebani (3)

- Sulla base di queste condizioni fondamentali, “il nostro approccio deve unire al pragmatismo sul piano operativo la fermezza sui principi”, ha sottolineato Di Maio. “Una delle leve più importanti a disposizione è l’assistenza economico-finanziaria. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che l’Unione europea è il primo erogatore di aiuti allo sviluppo e per questo un’azione concertata, prima di tutto a livello europeo, è particolarmente cruciale”, ha proseguito. “Il terzo punto su cui è imprescindibile un’azione coordinata è quello della stabilità regionale e della sicurezza internazionale”, ha aggiunto Di Maio, citando in particolare il rischio che la crisi abbia un impatto negativo e destabilizzante sui Paesi limitrofi. “Oltre all’Isis Khorasan”, che ha rivendicato l’attentato all’aeroporto di Kabul dello scorso 26 agosto, “nel Paese operano gruppi estremisti affiliati ad Al Qaeda, con cui i talebani mantengono talvolta un approccio ambiguo”, ha sottolineato, aggiungendo che “Il Paese non può e non deve tornare ad essere un rifugio sicuro per i terroristi”. Infine, “altrettanto importante, sotto il profilo della sicurezza è la lotta al traffico di stupefacenti. Il narcotraffico è un’importante fonte di finanziamento dei talebani. La produzione afgana di oppio, da cui si ricava l’eroina, rappresenta circa l’85 per cento di quella mondiale. Stiamo valutando iniziative nel settore della lotta al narcotraffico, in raccordo con le competenti agenzie delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. (Res)