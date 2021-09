Brasile: i colossi delle reti sociali contro decreto di Bolsonaro che regola potere di censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook, Twitter e Google attaccano la nuova disciplina voluta dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per limitare gli interventi di moderazione sulle reti sociali. In tre note distinte, i colossi internet rivendicano la qualità dei protocolli sin qui adottati, il diritto a limitare gli "abusi" e pericoli in cui potrebbero incorrere gli utenti. Il decreto firmato lunedì dal presidente - valido per 120 giorni, in attesa di ratifica del parlamento -, si presenta a difesa "della libertà di espressione" fissando tra le altre cose la necessità di avere una "giusta causa" per rimuovere o sospendere un profilo. Un testo, si legge in una nota pubblicata da Facebook, "che limita in modo significativo la capacità di contenere gli abusi nelle nostre piattaforme", principio "fondamentale per offrire alle persone uno spazio sicuro di espressione". Il noto social network si dice d'accordo con "i diversi specialisti e giuristi che affermano che la proposta viola i diritti e le garanzie costituzionali". (segue) (Brb)