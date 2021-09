© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 11 di questa mattina, in via Palabione ad Aprica (Sondrio), un operaio di 65 anni è precipitato da un ponteggio alto circa due metri, mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono giunti i soccorsi con un elicottero e un’ambulanza, che hanno trasportato l’uomo in codice all’ospedale di Edolo con un trauma cranico. (Rem)