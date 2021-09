Roma 2021: Gualtieri, Roma-Lido sia metropolitana di superficie, con Raggi Atac inefficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tratta ferroviaria Roma-Lido "è in una situazione drammatica perché la gestione Atac in questi anni è stata inefficiente". Lo ha affermato il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine di un incontro con i cittadini di Ostia. "Lavoreremo affinché con la presa in carico dalla Regione torni a funzionare come una metropolitana di superficie con treni nuovi e partenze ogni sei minuti", ha aggiunto. (Rin)