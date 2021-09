Milano 2021: Sala a Salvini, mantenuto promessa di lavorare allo sviluppo e alla reputazione della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è tanta voglia di ripartenza, e noi siamo qui per aiutare chi ha voglia di rilanciare lo spirito della città. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto per l’arena di Milano Santa Giulia. Rispondendo a chi chiedeva un commento alle parole del leader della Lega, Matteo Salvini, secondo cui il sindaco avrebbe fatto “tante promesse, ma nessun progetto”, Sala ha affermato che “si tratta della sua opinione, io non sono assolutamente d’accordo: in ogni caso, conta ciò che diranno i milanesi”. “Personalmente ritengo di aver risposto alla mia promessa di lavorare sullo sviluppo della reputazione e del lavoro a Milano, facendone una città di successo senza dimenticare l’elemento della solidarietà: se Salvini vuole dimenticarsi che nel 2018-2019 eravamo la città più vivibile d’Italia lo faccia, ma io penso che i milanesi non se lo siano scordato”, ha detto. (Rem)