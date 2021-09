© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poiché per molti il vaccino è sostanzialmente obbligatorio altrimenti non lavori perché non è lo Stato a farsi carico dei risarcimenti degli eventuali danni?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Roma con i giornalisti. Se lo Stato arreca un danno ne deve rispondere, ha spiegato per poi aggiungere: "Vediamo come ci risponderanno su questi temi, così come sui tamponi gratuiti". (Rin)