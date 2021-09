Italia-Egitto: chi è Alaaeldin Roushdy, nuovo ambasciatore del Cairo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina ha reso noto ieri che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso il gradimento per la nomina di Alaaeldin Wagih Mohamed Roushdy ad ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto presso lo Stato italiano. La sua nomina era stata annunciata lo scorso mese di giugno dal presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Il diplomatico egiziano ha prestato servizio dal 2015 al 2019 come ambasciatore egiziano in Brasile, mentre dal 2019 è stato assistente del ministro degli Affari esteri per gli affari multilaterali e della sicurezza internazionale. Nel 2021, Roushdy ha assunto la presidenza del segretariato tecnico del Comitato permanente superiore per i diritti umani in Egitto, svolgendo anche il ruolo di assistente del ministro degli Affari esteri per i diritti umani. L’ambasciatore ha partecipato negli ultimi mesi a diversi incontri con funzionari del governo egiziano per discutere dello sviluppo di una nuova strategia per i diritti umani in Egitto. Il nuovo diplomatico egiziano in Italia è noto nei media e negli ambienti diplomatici egiziani solo come “Alaa Roushdy”. (Cae)