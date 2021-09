Cultura: Franceschini, nasce il Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Comitato nazionale di alto valore scientifico per le celebrazioni della nascita dell'unica scrittrice italiana premio Nobel per la letteratura. Lo sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto per la costituzione del Comitato nazionale destinato a promuovere e coordinare le iniziative culturali per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda (Nuoro 1871 – Roma 1976), premio Nobel per la letteratura nel 1926. Il Comitato è presieduto da Marcello Fois, scrittore e sceneggiatore, e composto da: il commissario della Provincia di Nuoro; il sindaco del comune di Nuoro; il presidente della Fondazione di Sardegna; il commissario del Consorzio universitario nuorese-UniNuoro; il presidente del Museo d'Arte Provincia di Nuoro-Man; l'assessore della Regione autonoma della Sardegna alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; il rettore dell'Università degli studi di Cagliari; il rettore dell'Università degli studi di Sassari; il sindaco del comune di Cervia; il direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura; la scrittrice, autrice e traduttrice Bianca Pitzorno; la scrittrice Graziella Monni; la manager culturale Patrizia Asproni; la giornalista e scrittrice Elvira Serra; la Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma Cristiana Collu; la scrittrice e critica letteraria Rossana Dedola, training analyst e docente presso l'International School of analytical psychology di Zurigo.(Com)