- "Sono soddisfatto, qualcuno voleva mettere la fiducia" sul decreto Green pass "eliminando ogni tipo di discussione in Parlamento, fortunatamente il Parlamento esiste per discutere e questo è già un passo in avanti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Roma con i giornalisti. (Rin)