Roma: non si ferma all'alt dopo essere passato con il rosso, denunciato 46enne

- Rocambolesco l'inseguimento che ha visto impegnate le pattuglie delle polizia locale, ieri pomeriggio, per le strade del centro della Capitale. Erano da poco passate le 16 quando una Volkswagen Passat, in transito sul Lungotevere, non si è fermata all'alt di una pattuglia dei caschi bianchi del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) dopo che, all'altezza del Ponte Pasa, ha attraversato a forte velocità l'incrocio con luce rossa, dando vita ad una spericolata fuga durante la quale il conducente proseguiva la marcia con una condotta pericolosa e in violazione alle norme stradali. (segue) (Rer)