Roma: non si ferma all'alt dopo essere passato con il rosso, denunciato 46enne (2)

- Imboccato Corso Vittorio Emanuele II, il mezzo tentava di nuovo di schivare gli agenti in servizio nella zona, prontamente allertati via radio, fino a terminare la corsa in prossimità del Pantheon. Una volta fermato, l'uomo, un italiano di 46 anni, è stato accompagnato presso gli uffici di Circonvallazione Ostiense per ulteriori accertamenti. Il 46enne, trovato senza patente poiché revocata, è risultato essere persona già nota alla polizia locale capitolina, in quanto fermata in più occasioni e sanzionata per condotte illecite tra cui esercizio abusivo di attività di noleggio con conducente. Oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, gli operanti hanno proceduto al sequestro dell'auto. Nei suoi confronti elevate anche diverse sanzioni per le irregolarità commesse alla guida nel corso del tentativo di fuga. (Rer)