Afghanistan: ministro Esteri Turchia, “non abbiamo fretta di riconoscere governo talebani” (2)

- Il capo della diplomazia di Ankara ha comunque espresso dubbi sul fatto che i talebani o le forze afgane possano effettivamente garantire la sicurezza all'esterno dell'aeroporto. “Attualmente, gli aerei possono decollare e atterrare. Alcuni voli sono ripartiti. Ma i cittadini di alcuni Paesi rimangono a terra. Noi abbiamo evacuato più di 1.400 persone e 1.060 di questi sono nostri cittadini", ha detto Cavusoglu, parlando sempre all’emittente televisiva “Ntv”. Il ministro ha confermato che 19 tecnici turchi stanno attualmente lavorando per ripristinare l'aeroporto della capitale. La Turchia e il Qatar, spiega il quotidiano governativo “Daily Sabah”, si sono offerti di gestire l'aeroporto di Kabul ed sono in trattative con i talebani per quanto attiene alla sicurezza dello scalo aereo, il principale ostacolo alla ripresa dei voli. Ieri il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha detto in una conferenza stampa che i militari statunitensi, prima di partire, hanno distrutto le attrezzatture dell’aeroporto, compreso il sistema radar. (segue) (Tua)