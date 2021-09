Afghanistan: ministro Esteri Turchia, “non abbiamo fretta di riconoscere governo talebani” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa, da parte loro, hanno affermato che le truppe hanno distrutto solo le apparecchiature militari, lasciando intatte le strumentazioni utili per la gestione di un aeroporto civile. Gli esperti tecnici del Qatar e della Turchia hanno iniziato le riparazioni da diversi giorni, anche se non è chiaro quando l'aeroporto sarà operativo. Mantenere aperto l'aeroporto è vitale non solo affinché l'Afghanistan rimanga collegato con il resto del mondo, ma anche per mantenere le forniture di aiuti e le operazioni umanitarie. Cavusoglu ha sottolineato che Ankara ha profuso un investimento significativo in Afghanistan, anche nell'istruzione, nelle donne e nei bambini. “Sarebbe una decisione sbagliata lasciare completamente l'Afghanistan. Non sarebbe giusto andarsene mentre molti Paesi stanno chiudendo le loro ambasciate", ha detto il ministro. (Tua)