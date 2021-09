Milano: Boccalini (Taxiblu), con Supersalone aumento significativo di corse serali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Com’era prevedibile questo inizio di settimana di Supersalone ed eventi ad esso collegati ha portato e sta portando in questi giorni di fiera un afflusso importante di visitatori e buyer". Commenta in una nota riguardante l'inaugurazione della nuova edizione del Salone del Mobile Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. L'affluenza non si attesta su livelli pre pandemici, ma è un dato senza dubbio significativo e che "fa bene all’ economia della città e dei suoi tanti lavoratori". Un aumento significativo di corse e prenotazioni è stato registrato per quanto riguarda i turni serali e notturni. La speranza di Taxiblu è che questo non sia un "fuoco fatuo", ma "l'inizio della ripresa per questa città". "Ci auguriamo sia una corsa verso una ritrovata normalità", conclude Stefano Salzani, responsabile commerciale di Taxiblu.(Com)