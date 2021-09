Imprese: da Intesa Sanpaolo finanziamento di 40 milioni con garanzia green Sace a Sacmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Sacmi, gruppo internazionale leader mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 40 milioni di euro teso al raggiungimento di specifici obiettivi di Ricerca e Sviluppo orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi ceramici e del Rigid Packaging con enfasi sulla dimensione della circolarità. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di Sace per l’80 per cento dell’importo finanziato. L’operazione consiste in una linea di credito della durata di 8 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di circular economy. Tali obiettivi prevedono lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni ingegneristiche in grado di rendere i processi produttivi sempre più circolari ed efficienti, intervenendo sui consumi energetici, sul recupero dei materiali di scarto, sull’utilizzo di materiali compostabili e sul contenimento delle emissioni inquinanti. “Il finanziamento – sottolinea Paolo Mongardi, presidente di Sacmi – si colloca, rafforzandola, all’interno della precisa strategia del Gruppo di continuo miglioramento del profilo ambientale della propria offerta globale in risposta ad una domanda sempre più sensibile e conferma il forte impegno dell’azienda verso la sostenibilità e le tematiche Esg, Environmental, Social e Governance”. (segue) (Com)