Imprese: da Intesa Sanpaolo finanziamento di 40 milioni con garanzia green Sace a Sacmi (2)

- L’operazione è stata conclusa dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo con il sostegno del Team Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del gruppo dedicata all’innovazione, presieduta da Maurizio Montagnese. Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. In questo ambito, Sace, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020), infatti, la società guidata da Pierfrancesco Latini può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. “L’economia circolare è fondamentale per uno sviluppo economico che generi un impatto ambientale e sociale positivo - dichiara Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. L’operazione con Sacmi conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti a sostegno del ridisegno del sistema industriale. La Banca conclude così un’ulteriore operazione a valere sul plafond dedicato alla Circular Economy”. “Con questa operazione - dichiara Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace - prosegue il nostro impegno costante a supporto della transizione ecologica del Paese. In linea con gli obiettivi del Green New Deal italiano, Sace è lieta di continuare a sostenere un’eccellenza come Sacmi, leader internazionale nel settore dell’impiantistica industriale, che ha posto al centro della propria strategia il tema dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, driver imprescindibili per la ripresa dell’economia territoriale e nazionale. L’operazione arricchisce ulteriormente la storica relazione tra Sace e il gruppo Sacmi, che si è consolidata nel tempo, non solo supportando la crescita sui mercati esteri, ma trovando le soluzioni più competitive anche per le esigenze di finanza strutturata, di cui l’operazione green è un’ulteriore conferma della importante partnership”. (Com)