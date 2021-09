Russia: Aeroflot sospende sei piloti per essersi rifiutati di vaccinarsi contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea russa Aeroflot ha sospeso dal lavoro diversi piloti a causa del loro rifiuto di vaccinarsi contro il coronavirus. E' quanto riferisce il sindacato dei piloti dell'aeroporto Sheremetyevo presso la stessa compagnia aerea (Shpls). "Al momento sono stati emessi provvedimenti di sospensione dal lavoro e cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di alcuni dei piloti che hanno rifiutato la vaccinazione, sebbene nessuno abbia obbligato il datore di lavoro ad applicare tali misure", si legge nella lettera, pubblicata sul sito web del sindacato, indirizzata dal numero uno della Shpls, Igor Delduzhov, al direttore generale di Aeroflot, Mikhail Poluboyarinov. I dipendenti non vaccinati di altri dipartimenti di Aeroflot continuano a lavorare, "il che è discriminatorio", scrive Delduzhov. Il licenziamento per le motivazioni in questione "non è avvenuto in nessun'altra compagnia aerea russa" e questo può provocare "eccessive tensioni sociali", ritiene il leader della Shpls, il quale ha chiesto a Poluboyarinov di annullare gli ordini di licenziamento dei dipendenti. Sei piloti "sono stati effettivamente sospesi dal servizio in momenti diversi e mandati in congedo senza retribuzione a causa del rifiuto di vaccinarsi", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Interfax" il portavoce di Aeroflot, Mikhail Demin, il quale ha aggiunto che "nelle circostanze attuali, la sicurezza dal punto di vista epidemiologico è una priorità assoluta per la compagnia". A giugno, con decreti dei vertici sanitari di Mosca e della regione, le autorità hanno obbligato le organizzazioni di diversi settori a vaccinare il 60 per cento dei propri dipendenti. Al 23 agosto, risultava vaccinato il 73 per cento dei dipendenti di Aeroflot, aveva riferito in precedenza Demin. (Rum)