India: Jet Airways, presentato un altro appello contro il piano di risoluzione (4)

- Dopo l’insuccesso del primo invito alle manifestazioni di interesse per l’acquisto del vettore, il comitato dei creditori, guidato dalla banca pubblica State Bank of India (Sbi), ha avviato la procedura di insolvenza. Il National Company Law Tribunal ha nominato come liquidatore la società di consulenza Grant Thornton, che ha assunto il ruolo di amministratore delegato e pubblicato un nuovo invito alle manifestazioni di interesse. Il piano di rilancio Jalan-Kalrock, approvato dal comitato dei creditori, prevede il mantenimento delle operazioni negli hub di Nuova Delhi, Mumbai e Bangalore e l’espansione in città di livello 2 (da 50 mila a 99.999 abitanti) e 3 (da 20 mila a 49.999 abitanti) con un focus sul trasporto merci. (Inn)