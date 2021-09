Mafia: Giannini, solo risposta globale è efficace contro criminalità transnazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’aula bunker Ucciardone di Palermo è un luogo altamente simbolico per la lotta a criminalità organizzata, questo evento conferma l'impegno comune per contrasto alle mafie: solo una risposta globale può essere efficace contro la criminalità organizzata, soprattutto nella sua componente transnazionale". Così il capo della Polizia, Lamberto Giannini, durante la seconda conferenza organizzata nell'ambito della Rete operativa antimafia "@ON", "Il contrasto alle organizzazioni criminali di alto livello e 'mafia-style' - Sfide per le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie", che si è tenuta oggi a Palermo. "E' necessaria la condivisione -prosegue Giannini - soprattutto attraverso i canali internazionali, rappresenta l'approccio vincente per il contrasto a organizzazioni mafiose e terroristiche. In tal senso, la rete '@ON' ha consentito, in collaborazione con Europol, di rafforzare la cooperazione tra le forze di Polizia e lo scambio di informazioni". "Le mafie hanno sostituito la violenza con le azioni corruttive e intimidatorie allo scopo di inserirsi sempre più nei sistemi produttivi", conclude Giannini.(Ren)