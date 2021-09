Imprese: MyRechemical e Jm insieme per sviluppare commercialmente tecnologia waste-to-methanol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo risultato nella roadmap di accelerazione verde del gruppo Maire Tecnimont: MyRechemical, la controllata di NextChem dedicata alle tecnologie waste-to-chemical, e Johnson Matthey (Jm), leader globale nelle tecnologie sostenibili, coopereranno per sviluppare commercialmente la tecnologia “waste-to-methanol” a livello mondiale. Lo rende noto un comunicato. Questa tecnologia waste-to-methanol - riferisce la nota - è basata sulla conversione chimica di rifiuti urbani non riciclabili, che altrimenti verrebbero smaltiti in discarica o avviati all’incenerimento, in un gas di sintesi, da cui si ottiene il metanolo. Attraverso la conversione chimica di rifiuti non riciclabili urbani e industriali, prevalentemente plastica e rifiuto secco, l'idrogeno e l’ossido di carbonio in essi contenuti possono essere utilizzati per produrre prodotti chimici più sostenibili. Il metanolo ottenuto da questo processo può essere utilizzato come intermedio per gli additivi low carbon nelle miscele delle benzine e del diesel, sostituendo il componente a base fossile con quello derivante dal riciclo; inoltre, può essere utilizzato come materia prima nell’industria chimica, delle costruzioni e delle plastiche. Infine, garantisce un’impronta carbonica inferiore, a dimostrazione della sostenibilità di questa tecnologia. Il metanolo è un importante intermedio usato in molti prodotti che sono utilizzati nella vita di tutti i giorni, come le resine, le plastiche, isolanti e fibre. Può essere utilizzato come carburante nel settore dei trasporti e può essere un potenziale abilitatore della decarbonizzazione. (segue) (Com)