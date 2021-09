Imprese: MyRechemical e Jm insieme per sviluppare commercialmente tecnologia waste-to-methanol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo - prosegue la nota - riguarda la tecnologia già collaudata di Jm syngas-to-methanol, che trasforma il gas di sintesi utilizzando un processo chimico catalitico affidabile per sviluppare nuovi impianti waste-to-methanol. MyRechemical integrerà la tecnologia syngas-to-methanol di Jm nel processo waste-to-chemical con l’obiettivo di commercializzare la tecnologia waste-to-methanol in tutto il mondo. Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont e di NextChem, ha sottolineato che "l’alleanza con Jm aggiunge un altro importante tassello alla nostra strategia di business. Il metanolo circolare ottenuto dalla tecnologia su cui si basa la partnership con Jm può essere utilizzato per carburanti più performanti e a basse emissioni per la mobilità sostenibile, come per esempio nel settore navale, e come prodotto più sostenibile per l’industria chimica. C’è una prospettiva di mercato ampia e promettente per questo prodotto, che può spingere l’industria verso un uso di feedstock più sostenibili che evitano il consumo di risorse naturali. Questa tecnologia, già cantierabile, dà una risposta concreta a questi bisogni”. John Gordon, direttore generale Johnson Matthey, ha spiegato che "aver unito le forze con MyRechemical per sviluppare tecnologie innovative e sostenibili dimostra il nostro impegno ad affiancare le industrie energetiche e chimiche nella gestione della transizione verso la decarbonizzazione. Feedstock alternativi come i rifiuti urbani giocheranno un ruolo chiave per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Le soluzioni di processo e i catalizzatori, che possono essere utilizzati per diversi feedstock, sono nella posizione ideale per aiutare gli operatori a ridurre le emissioni di anidride carbonica e raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità”. (Com)