Spagna: Casado (Pp), incontro immediato con premier per riformare legge magistratura

- Il leader nazionale del Partito popolare (Pp) spagnolo ha proposto al premier, Pedro Sanchez, un incontro urgente per riformare il sistema di elezione dei membri del Consiglio generale della magistratura (Cgpj). Secondo il leader popolare, questo cambiamento giuridico potrebbe essere completato in un mese e mezzo per poi essere in grado di concordare il rinnovo di questa istituzione e altre che sono ancora in sospeso (Corte costituzionale e Corte dei conti). Casado ha negato che il Pp stia bloccando il rinnovo del Consiglio, assicurando che il suo partito ha fatto "tutto il possibile" per raggiungere un accordo, al contrario del governo che sarebbe "l'unico responsabile". La proposta di Casado è, dunque, di riformare prima la legge e poi rinnovare il Consiglio, ed esige che le cose siano fatte in quest'ordine perché "non ha più fiducia nel governo". In questo senso, è pronto per un incontro "immediato" con il premier Sanchez per concordare la formula.(Spm)