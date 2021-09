Francia: governo, non stiamo lavorando di nascosto ad una riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese non sta preparando una riforma delle pensioni di nascosto. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info" il sottosegretario agli Affari europei Clement Beaune, commentando le indiscrezioni trapelate oggi su alcuni quotidiani, secondo le quali il presidente francese Emmanuel Macron vorrebbe finalizzare la riforma prima della fine del suo mandato. "Ho sentito un certo numero di indiscrezioni. Francamente non voglio specularci sopra perché non ho sentito annunci, né da parte del presidente né dal primo ministro (Jean Castex) in questo senso", ha detto Beaune ricordando l'intervento del 12 luglio di Macron. Il presidente francese in quell'occasione ha detto che "bisognerà lavorare di più, bisognerà garantire pensioni minime", ha ricordato il sottosegretario. (Frp)