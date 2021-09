Polonia: premier, la “Polexit” è un tema che semplicemente non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuoriuscita della Polonia dall'Unione europea è un tema che non esiste. Lo ha dichiarato il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, in un’intervista concessa al quotidiano estone “Eesti Paevaleht”. Interrogato se, a causa del conflitto con l’Ue in tema di riforma della giustizia, nella campagna elettorale del 2023 possa emergere il tema di una “Polexit”, il capo del governo ha replicato che è un parto dell’immaginazione dell’opposizione. “Voglio affermare in modo secco e univoco che il tema non esiste. Della nostra partecipazione all’Ue, della nostra appartenenza alla famiglia europea ha deciso un referendum di accesso. I polacchi sostengono l’integrazione europea e sono felici per i suoi effetti positivi”, ha detto, aggiungendo però che questo non significa che i polacchi “non valutino l’Ue”. In questa valutazione “non deve dominare un euroentusiasmo senza riflessione o un estremo euroscetticismo. La realtà dell’Ue non è in bianco e nero. Pertanto, le relazioni interne dell’Ue non possono essere paternalistiche e gerarchiche. Un’Europa di diversi Paesi, popoli liberi, soggetti che rispettano la loro sovranità. Questo vuole la Polonia”, ha proseguito Morawiecki. (segue) (Sts)