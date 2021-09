Polonia: premier, la “Polexit” è un tema che semplicemente non esiste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della riforma della giustizia, il premier ha affermato che Varsavia sta spiegando all’Unione europea perché ne ha necessità. La riforma “non influenza in nessun modo l’indipendenza dei giudici”, ha detto. La discussione con Bruxelles è “difficile” perché non c’è “una traduzione diretta delle soluzioni giuridiche in tema di organizzazione della giustizia in Polonia rispetto a quelle in Germania, Francia o Spagna”. “Vogliamo attirare l’attenzione dell’Ue sul fatto che il nostro sistema si basa su diverse tradizioni, ma che sono le stesse in quanto al rispetto dell’indipendenza della magistratura. I nostri partner occidentali non ricordano sempre che il ruolo della magistratura nel sistema comunista è un problema che non è stato adeguatamente affrontato in Polonia dopo il 1989”, ha continuato il premier polacco. “La responsabilità penale e disciplinare dei magistrati è un elemento importante della riforma”, ha aggiunto a proposito della sospensione della camera disciplinare della Corte suprema. (Sts)