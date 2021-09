Università: alla Statale di Milano partono due master in ambito medico basati su tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università degli Studi di Milano ha aperto il bando per due master di secondo livello in area medico-sanitaria: Artificial intelligence and machine learning in cancer medicinee e Chirurgia urologica robot-assistita. Per entrambi, le domande di ammissione scadono il 6 ottobre 2021. L'obiettivo del master Artificial intelligence and machine learning in cancer medicine è la definizione di un percorso formativo che generi figure professionali con competenze nell'implementazione delle risorse di Intelligenza Artificiale in ambito medico-sanitario (con particolare approfondimento nella medicina oncologica), sviluppare la capacità di adozione di nuove tecnologie per migliorare le attività di diagnosi, intervento e organizzazione nelle diverse specializzazioni mediche e promuovendo idee e contributi innovativi per l'investimento e l'imprenditorialità nel settore delle Intelligenze Artificiali al servizio della salute pubblica. Il progetto formativo è finalizzato alla comprensione dei principali algoritmi e metodi e delle sfide all'implementazione dell'Intelligenza Artificiale nel contesto Salute. Le figure selezionate acquisiranno gli strumenti analitici necessari alla gestione dei dati clinici e genomici, all'implementazione di Molecula Tumor Boards nelle strutture sanitarie, nello sviluppo di algoritmi di decision making in ambito medico-sanitario. (segue) (Com)