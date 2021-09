Università: alla Statale di Milano partono due master in ambito medico basati su tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il master mira anche alla formazione sull'utilizzo di piattaforme di Intelligenza Artificiale e include l'apprendimento di metodologie avanzate di analisi dei dati, per una migliore comprensione delle funzionalità della Intelligenza Artificiale stessa, del machine learning, del data mining e dei predictive analytics in ambito clinico. Il master prevede attività didattica frontale, analisi di casi di studio e seminari, per un totale di 510 ore, oltre a 250 ore di tirocinio. I posti disponibili sono 25. Il corso di Chirurgia urologica robot-assistita, invece, si propone di formare i partecipanti affinché operino nell'ambito della chirurgia robotica urologica, fornendo conoscenze teoriche e pratiche nel campo della chirurgia mini-invasiva, in tutti i suoi aspetti, dall'organizzazione della sala operatoria, all'operazione chirurgica, fino alla gestione perioperatoria del paziente. In particolare, il master mira a fornire specifiche conoscenze dell'anatomia chirurgica urologica, conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il trattamento delle patologie urologiche benigne e maligne con approccio laparoscopico robot-assistito, l'apprendimento dei diversi accessi chirurgici per il trattamento della patologia urologica, la conoscenza delle complicanze chirurgiche intra- e postoperatorie e la gestione tempestiva delle stesse ed infine la conoscenza e la acquisizione dei principi di economia sanitaria e bioetica. Il percorso formativo comprende attività didattica frontale, casi studio e seminari, erogate anche in modalità e-learning, per un totale di 500 ore. Completano le attività 250 ore di tirocinio. I posti disponibili sono 20, le domande di ammissione scadono il 6 ottobre. (Com)