Afghanistan: stampa russa, talebani sparano contro manifestanti anti-pakistani a Kabul

- Militanti talebani hanno aperto il fuoco contro manifestanti anti-pakistani radunatisi in mattinata a Kabul, in Afghanistan. Lo riferiscono testimoni oculari all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", mentre circolano in rete alcuni video della sparatoria. Attualmente non ci sono notizie confermate sul numero delle eventuali vittime. Le proteste sono iniziate in seguito alla visita nella capitale afgana del capo dell'intelligence pakistana, Faiz Hameed, su invito dei talebani. Uno dei manifestanti ha dichiarato all'agenzia di essersi recato nei pressi dell'ambasciata pakistana, per esprimere il proprio dissenso. In precedenza, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, aveva invitato la popolazione ad astenersi dalle manifestazioni, dal momento che il Paese "è appena uscito dalla crisi". (Res)