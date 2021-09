Mafia: Giannini, fondamentale proteggere economia legale, attenzione alta su arrivo fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mafia si concentra su due obiettivi principali: il primo è mantenere la presa sui territori sui quali sono storicamente radicati, il secondo è infiltrarsi, attraverso l'usura e l'estorsione, in regioni diverse da quelle di origine. In simili frangenti appalti e sovvenzioni pubbliche rappresentano i principali campi di interesse della criminalità". Così il capo della Polizia Lamberto Giannini, durante la seconda conferenza organizzata nell'ambito della Rete operativa antimafia "@ON", "Il contrasto alle organizzazioni criminali di alto livello e 'mafia-style' - Sfide per le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie", che si è tenuta oggi a Palermo. "Nella strategia antimafia resta fondamentale la protezione dell'economia legale dall'ingerenza della criminalità - sottolinea Giannini - soprattutto in un momento in un momento storico come quello attuale, in cui sono in procinto d'arrivare i fondi del Next Generation Eu. A questo ambito daremo costante attenzione". "Per infiltrarsi nell'economia legale la criminalità organizzata usa strumenti inediti - spiega il capo della Polizia - Così la condivisione delle informazione tra i diversi comparti, a livello nazionale e internazionale, può garantire il contrasto efficace alla mafia". (Ren)