Ue: Michel, sovranità digitale essenziale per autonomia strategica

- La sovranità digitale è essenziale per l'autonomia strategica europea e l'Unione europea sta lavorando per realizzarla. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al Summit sul Digitale di Tallinn, in Estonia. Michel ha ricordato che l'agenda strategica europea parla "delle due transizioni gemelle", quella ambientale e quella digitale "e il Consiglio europeo ha preso queste decisioni prima del Covid e prima del nostro approccio di costruire" sistemi migliori dopo la crisi del Covid. "La pandemia ha iniettato una grande urgenza e più ragioni per perseguire le trasformazioni. Vogliamo trasformare l'Europa e un mondo migliore, con più prosperità, e abbiamo bisogno di più equità", ha sottolineato. "Il digitale è uno dei settori che cresce più velocemente: crea lavoro e guida gli obiettivi dell'economia", ha aggiunto. Michel ha specificato che l'Ue vuole rendere "più autonoma l'Europa" perché in un mondo interconnesso "l'interdipendenza è positiva, ma non la dipendenza" e "l'Europa deve sforzarsi per arrivare a più influenza e meno dipendenza e lavorare per le strategie digitale e geopolitica". Secondo il presidente bisogna porre questi obiettivi "in una più ampia strategia della connettività", che "dovrebbe entrare nei nostri valori". Questo "rafforzerebbe la nostra autonomia e la nostra cybersecurity". Inoltre, "dobbiamo sviluppare una visione comune e una visione europea ambiziosa" perché "la connettività non è solo infrastrutture e network, ma abbraccia una grande quantità di imprese e politiche e porta le persone più vicine". (segue) (Beb)