Ue: Michel, sovranità digitale essenziale per autonomia strategica (2)

- Michel ha poi sottolineato che l'Ue ha bisogno di potenziare la sua azione, ad esempio con partnership. "Dobbiamo alzare il nostro gioco: stiamo già creando partnership", come "con India, Usa, Canada e Giappone", e "vogliamo sviluppare cooperazioni", come "con l'Africa e i Paesi dell'Asia centrale". Le cooperazioni, ha ribadito Michel, devono essere "eque, equilibrate e centrate sull'uomo" e "il Consiglio europeo è pronto a giocare il suo ruolo". Per il presidente la strategia Ue per il digitale deve essere basata su valori europei, "diritti umani, libertà fondamentali e società umane", e gli standard "si dovrebbero basare su fiducia e trasparenza". Dove "la trasparenza deve applicarsi non solo sui dati, ma anche su finanza e tasse" e dove "la fiducia significa anche responsabilità". (segue) (Beb)