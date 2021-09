Ue: Michel, sovranità digitale essenziale per autonomia strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha infine evidenziato che "la sovranità digitale è essenziale per la nostra autonomia strategica e stiamo lavorando per realizzarla", ad esempio "muovendoci dal 5G verso il 6G". In questo contesto, "la cybersicurezza è un punto chiave per avere un'influenza maggiore sulla scena internazionale" e, secondo Michel, è "urgente" costruire un sistema di cybersicurezza. "La materia è di competenza nazionale, ma gli attacchi e le minacce sono globali" e per questo "una risposta appropriata" dovrebbe risiedere "nella resilienza europea nel cyber". Inoltre, bisogna "promuovere grandi cooperazioni tra i Paesi membri, rafforzando le capacità nazionali e le industrie europee e lanciando programmi educativi ambiziosi e di formazione", ha spiegato. (Beb)