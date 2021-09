Energia: Spagna, nel 2021 bolletta per una famiglia media spagnola sarà di 841 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bolletta annuale nel 2021 per una famiglia media spagnola sarà di 841 euro, se la promessa del premier, Pedro Sanchez, di riportare i prezzi ai livelli del 2018 sarà mantenuta. Come riferisce il sito specializzato "Energias Renovables" è quanto emerge dai calcoli condotti dall'Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (Ocu) che chiede all'esecutivo misure strutturali per garantire che il prezzo dell'elettricità rifletta realmente ciò che costa produrla e l'eliminazione della tassa sull'elettricità che aumenta la bolletta elettrica del 5,1 per cento. Ocu calcola che, al 31 agosto, un consumatore medio ha pagato 547,68 euro. Per mantenere la promessa, la bolletta mensile per i restanti 4 mesi dovrebbe essere ridotta a 73,32 euro in media, cinque euro in meno di quella record pagata durante lo scorso agosto: 78,3 euro.(Spm)