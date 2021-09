Francia: Eliseo, giovedì omaggio a Belmondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 settembre si terrà un omaggio all'attore Jean-Paul Belmondo, scomparso ieri a 88 anni, al complesso monumentale degli Invalides di Parigi. Lo ha reso noto l'Eliseo. In un comunicato, il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno inviato le loro condoglianze alla famiglia dell'attore, ma anche a tutti i francesi che "ha fatto ridere e che ha commosso per più di 60 anni". Macron ha ricordato la "felicità di milioni di francesi che amavano ritrovare di film in film questo eroe divertente e intrepido".(Frp)