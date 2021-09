Roma 2021: Calenda, romani mi chiedono decoro, serve spazzino di quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutti i miei incontri pubblici gli elettori chiedono decoro. È la prima richiesta che avanzano. Roma ha bisogno di un piano di pulizia straordinaria, di raddoppiare cestini da 13.500 a 27.000 per raggiungere la media pro capite di Milano, di costruire nuovi impianti. E poi va ripristinata la figura dello spazzino di quartiere che pulisca dopo il passaggio dei mezzi Ama. E penso anche che chi percepisce il reddito di cittadinanza ed è in grado di farlo, deve collaborare alla pulizia della città". Lo ha detto intervenuto su Radio Capital il candidato sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda.(Rer)