Ucraina-Russia: Fsb, gasdotto in Crimea danneggiato ad agosto per sabotaggio di Kiev

- L'esplosione di un gasdotto in Crimea nel mese di agosto è stata organizzata dall'Intelligence ucraina con la partecipazione del Mejlis del popolo tartaro di Crimea, un'organizzazione vietata in Russia. Lo ha dichiarato il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) tramite una nota. Lo scorso 23 agosto alcune persone non identificate hanno danneggiato un gasdotto situato in un'area di montagna in Crimea e utilizzato per rifornire alcune unità militari ed il paese di Perevalnoye. Le attività della conduttura per le forniture di gas naturale sono state ripristinate il giorno successivo. Quattro persone sospettate di essere dietro l'esplosione che ha danneggiato il gasdotto sono state arrestate. "E' stato stabilito che questo atto di sabotaggio è stato orchestrato dalla Direzione per l'Intelligence del ministero della Difesa ucraino, con la partecipazione del Mejlis del popolo tartaro di Crimea", si legge nella nota dell'Fsb, secondo cui il 4 settembre sono stati arrestati il vice presidente del Mejlis Nariman Dzhelyalov, che ha agito come mediatore, e gli autori diretti dell'attacco: Asan e Aziz Akhmetov. L'Intelligence ucraina avrebbe pagato loro circa 2.000 dollari per effettuare questo atto di sabotaggio. (Rum)