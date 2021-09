Difesa: delegazione militare mauritana in Arabia Saudita per cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato maggiore delle Forze armate mauritane, generale Mohamed Ould Makt e l'omologo saudita, generale Fayyad bin Hamed al Ruwaili, hanno tenuto ieri, lunedì 6 settembre, un incontro per discutere della cooperazione tra due Paesi in campo militare. Lo ha riferito il comando di Stato maggiore dell'Esercito mauritano in un comunicato stampa. La parte saudita ha espresso la sua “piena disponibilità a cooperare con l'Esercito nazionale mauritano, per servire gli interessi comuni tra i due popoli”, si legge nel testo. Domenica scorsa, 5 settembre, il capo di stato maggiore mauritano ha iniziato una visita in Arabia Saudita, su invito ufficiale dell'omologo saudita. (Res)