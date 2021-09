Roma 2021: Raggi, dalle periferie al centro vogliamo che città risplenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle periferie al centro, vogliamo che Roma risplenda". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi mostrando le immagini "dei nuovi impianti di illuminazione che abbiamo inaugurato durante questi anni in città. Dalla periferia al centro. In alcuni casi si tratta di illuminazione pubblica che abbiamo portato in quartieri dimenticati al buio per decenni. In via Pomigliano D’Arco, nella periferia est di Roma, i residenti attendevano la luce da 40 anni. Immaginate la loro commozione quando abbiamo acceso insieme il nuovo impianto di illuminazione! Anche i residenti di Largo Scapoli, nel Villaggio Prenestino, si sono emozionati quando abbiamo riportato la luce nelle strade del loro quartiere", ha continuato la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)