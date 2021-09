Roma 2021: Raggi, dalle periferie al centro vogliamo che città risplenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luce anche per le aree verdi, che così diventano più sicure e fruibili di sera, come il Parco delle Energie nel Municipio V o nel parco Commendone, nel quartiere Torrevecchia", aggiunge Virginia Raggi. "In altri casi, invece, abbiamo realizzato illuminazioni artistiche. Abbiamo voluto valorizzare le nostre bellezze, piazze, basiliche e monumenti simbolici di Roma: piazza Farnese, la Torretta Valadier a ponte Milvio, piazza del Popolo, le Mura Aureliane, Santa Maria in Trastevere, il Pantheon, la Sinagoga, Fontana di Trevi, San Giovanni in Laterano. E anche imprenditori innamorati della Capitale che, hanno dato il loro contributo, come nel caso di Bvlgari per l’illuminazione dell’Ara Pacis. Questi sono solo alcuni esempi. Abbiamo lavorato tanto, anche nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, potenziando e trasformando le lampadine tradizionali con i Led per risparmiare energia. Dalle periferie al centro, vogliamo che Roma risplenda", conclude la sindaca uscente. (Rer)