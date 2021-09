Romania: al via oggi la riunione annuale della diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 9 settembre il ministero degli Esteri di Bucarest organizza la riunione annuale della diplomazia romena. Lo riferisce lo stesso ministero con un comunicato. "L'azione della diplomazia per rafforzare la resilienza della Romania" è il tema dell'edizione 2021, si legge nel comunicato ricordando che l'evento si svolge in prossimità della Giornata della diplomazia romena. All'incontro di quest'anno parteciperanno in presenza il ministro degli Esteri della Moldova, Nicu Popescu, in visita ufficiale a Bucarest, e il capo della diplomazia greca, Nikos Dendias. Nel corso della riunione, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interverrà con un videomessaggio. Saranno collegati online anche il ministro degli Esteri indiano e quello del Commercio australiano, oltre ad esponenti dell'Ue e dell'Osce come la vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la Demografia Dubravka Suica e la segretaria generale Helga Schmid. (Rob)