Regno Unito: imprenditore cinese punta ad acquisto azienda di grafene, verifiche su sicurezza nazionale

- Il sottosegretario britannico agli Affari economici, Kwasi Kwarteng, ha ordinato di effettuare delle verifiche sulla sicurezza nazionale riguardo gli investimenti, alla luce della possibile acquisizione da parte dell'imprenditore cinese Zhongfu Zhou di una piccola azienda di grafene in Galles, la "Perpetuus Group". Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". Il grafene è materiale molto leggero che si presta ad una vasta gamma di utilizzi, anche in ambito militare. Kwarteng ha quindi incaricato l'Autorità per la concorrenza e i mercati (Cma) di controllare l'acquisizione pianificata per la Perpetuus da Taurus International o altre compagnie associate a Zhou. Il Regno Unito ha dovuto rispondere, nell'ultimo periodo, ad una serie di acquisizioni con possibili implicazioni sulla sicurezza nazionale. (Rel)