Regno Unito: Johnson presenterà oggi nuovo piano di finanziamento per servizio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà oggi ai membri del Parlamento il nuovo piano di finanziamento a lungo termine per sostenere il servizio sanitario nazionale (Nhs) dopo la pandemia. Lo riporta l'emittente radio televisivo "Bbc". Secondo fonti stampa, Johnson non dovrebbe tenere conto delle sue promesse elettorali, aumentando il piano di previdenza nazionale dell'1,25 per cento per coprire i costi finora sostenuti dall'Nhs. Si tratterebbe di un aumento pari a circa 225 sterline (265 euro) su una ipotetica busta paga annuale da 30 mila sterline. Alcuni membri del Partito conservatore hanno espresso preoccupazioni sulla decisione del primo ministro. Per l'opinione pubblica però, appare abbastanza chiaro che un cambiamento radicale al sistema di assistenza sociale sia necessario per fornire aiuto ad anziani e disabili. (Rel)