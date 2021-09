Spagna: Garamendi (Ceoe), ora non è momento per un aumento del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) non è contraria ad un aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) ma in questo momento è più importante dare impulso alla crescita economica e all'occupazione. Lo ha affermato il presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, spiegando che con questo aumento "ci possono essere meno persone che entrano nel mondo del lavoro". In merito alle priorità, Garamendi ha ribadito l'urgenza di convocare il tavolo delle trattative per estendere la cassa integrazione straordinaria oltre il 30 settembre. "Ci sono mille questioni sul tavolo e ci siederemo a parlare e se non siamo d'accordo, lo diremo, come abbiamo fatto questa volta", ha evidenziato Garamendi, aggiungendo che la Ceoe farà sempre le proposte che pensa siano "buone per la Spagna" e non si farà condizionare dalle "pressioni".(Spm)